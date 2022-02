CONCERTISSIMO – JUVARDEIL Juvardeil Juvardeil Catégories d’évènement: Juvardeil

Maine-et-Loire

CONCERTISSIMO – JUVARDEIL Juvardeil, 1 juillet 2022, Juvardeil. CONCERTISSIMO – JUVARDEIL Juvardeil

2022-07-01 – 2022-07-01

Juvardeil Maine-et-Loire Juvardeil Venez profiter d’un concert de musique classique de façon conviviale et simple à Juvardeil le vendredi 1er juillet 2022 à l’église. Rendez-vous le vendredi 1er juillet 2022 pour la soirée « Concertissimo » de l’association Les musicales de Juvardeil. lesmusicales.juvardeil@gmail.com http://lesmusicalesdejuvardeil.blogsport.com/ Venez profiter d’un concert de musique classique de façon conviviale et simple à Juvardeil le vendredi 1er juillet 2022 à l’église. Juvardeil

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Juvardeil, Maine-et-Loire Autres Lieu Juvardeil Adresse Ville Juvardeil lieuville Juvardeil Departement Maine-et-Loire

Juvardeil Juvardeil Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvardeil/

CONCERTISSIMO – JUVARDEIL Juvardeil 2022-07-01 was last modified: by CONCERTISSIMO – JUVARDEIL Juvardeil Juvardeil 1 juillet 2022 Juvardeil maine-et-loire

Juvardeil Maine-et-Loire