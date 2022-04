CONCERTINO: REDMOND O’TOOLE ET HELEN KEARNS Pornic, 30 avril 2022, Pornic.

Helen Kearns: Formée à la Royal Academy de Dublin, elle s’est perfectionnée auprès de Montserrat Caballé, de Jose Van Dam. Lauréate du concours de chant Klassic Mania de Vienne (Autriche), elle a chanté les grands opéras du répertoire, en Espagne, à Bruxelles et était invitée en juin à New York pour les Noces de Figaro. Elle donne de nombreux récitals en France, en Europe, au Japon, au Brésil. Son répertoire est particulièrement large, de Bach à Mozart, Haëndel, aux compositeurs français du XXème siècle, grâce à sa voix chaude, puissante bien maîtrisée.

Redmond O’Toole ​ est reconnu comme l’un des guitaristes les plus typiques et originaux de sa génération. Il a été le premier à adopter la Brahms guitare de Paul Galbraith. Cet instrument révolutionnaire et technique utilise une guitare à 8 cordes dans la position d’un violoncelle. Il a joué dans les plus grandes salles et participé à des événements et concerts à travers toute l’Europe. Il a été invité comme soliste avec des orchestres tels que BBC Ulster et le baroque irlandais et a effectué de nombreuses tournées en tant que guitariste pour le groupe irlandais légendaire «The Chieftains». Il est membre de la renommée internationale Dublin Guitar Quartet et enseigne à l’Académie royale irlandaise de musique de Dublin.



Concertino: de Dowland et Britten aux chansons de Falla et de Rodrigo comme dans un salon avec une guitare exceptionnelle à 8 cordes.

