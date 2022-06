Concertina Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: 26220

Dieulefit 26220 Les Rencontres 2022 du 30 juin au 3 juillet, placées sous la présidence de l’historienne Michelle Perrot, aborderont les enfermements au regard des désirs d’évasions. contact@concertina-rencontres.fr https://concertina-rencontres.fr/ Dieulefit

