**Lors de ce programme, le timbre particulier de chacun des instruments sera mis en valeur par ses solistes.** Véritables bijoux de la production vivaldienne, les _Concerti da Camera_ appartiennent à un genre unique, inventé par le Prêtre Roux. Ce sont des concertos pour plusieurs solistes, mais sans orchestre. Flûte traversière, hautbois, violon et basson, concertent avec une grande virtuosité soutenus par la basse continue constituée du clavecin et du violoncelle. Antonio Vivaldi est un maître dans l’art de la composition représentative, comme le prouve la _Tempesta di mare_ et _Il Gardellino_ tous deux extraits de l’opus X et retranscrit ici pour cette formation de chambre. Certainement écrits pour les musiciennes de l’Ospedale della Pietà à Venise, chacun des trois mouvements de ces Concerti dévoile une nouvelle expression. La gaîté et l’allégresse font place à la nostalgie et la tendresse qui s’ouvrent enfin vers la fête et le Carnaval ! [Découvrez l’ensemble](https://www.youtube.com/watch?v=FjuIHNlaww0&t=1s) − Les Folies françoises Violon, direction Patrick Cohën-Akenine Flûte traversière Jean Brégnac Hautbois Jean-Marc Philippe Basson Niels Coppalle Violoncelle François Poly Clavecin Béatrice Martin Antonio Vivaldi _Concerto Tempesta di mare_ (RV. 98), _Concerto en do majeur_ ( RV. 88 ), _Concerto en ré majeur_ Transcrit par J-S Bach (BWV 972), _Concerto Il Gardellino_ ( RV. 90 ), _Concerto en sol mineur_ ( RV. 107) − **Mardi 30 novembre** 20h30 − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée NC

