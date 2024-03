Concertation ZAC Bègles Garonne : 3e réunion publique d’information Salle Saint Maurice Bègles Bègles, mercredi 27 mars 2024.

Concertation ZAC Bègles Garonne : 3e réunion publique d’information Evénement proposé dans le cadre de la concertation pour la création de la ZAC Bègles Garonne prévue dans le programme d’aménagement Bordeaux Euratlantique Mercredi 27 mars, 18h30 Salle Saint Maurice Bègles Entrée libre

Début : 2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

Le 27 mars 2024, l’EPA Bordeaux Euratlantique donne rendez-vous pour la 3ème réunion publique d’information dans le cadre de la concertation pour la création de la ZAC Bègles Garonne.

À la suite du Forum des contributions du 7 octobre, l’EPA, la ville de Bègles et Bordeaux Métropole ont confirmé leurs engagements forts pour cette concertation réglementaire préalable à la création de la ZAC Bègles Garonne. Il s’agit de réaliser des quartiers, durables, désirables et démocratisés.

Pour ce faire, l’association du public et des citoyens est un enjeu majeur.

Pour ainsi permettre aux riverains et citoyens de donner leur avis en dehors des temps participatifs une seconde phase d’enquête citoyenne a été lancée du 16 février au 8 mars.

En complément, deux réunions publiques sont programmées :

Le 27 mars 2024 à 18h30, salle Saint-Maurice

Le 26 juin 2024 à 18h30, salle Saint-Maurice

Au programme de cette 1ère réunion:

– Présentation de la maîtrise d’oeuvre et de sa vision du projet,

– Présentation des comités,

– Synthèse de l’enquête,

– Échanges riches et variés

Salle Saint Maurice Bègles 105 avenue Alexis Capelle Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

