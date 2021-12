Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde Concertation Terres Neuves ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Concertation Terres Neuves ChapitÔ, 18 décembre 2021, Bègles. Concertation Terres Neuves

ChapitÔ, le samedi 18 décembre à 10:30

Présentation aux habitant.e.s du bilan de la concertation sur l’aménagement des espaces publics. samedi 18 décembre 10h30 à ChapitÔ ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T12:30:00

