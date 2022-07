CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU GUÉ-DE-MAULNY : ATELIER » PROJECTION » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU GUÉ-DE-MAULNY : ATELIER » PROJECTION » Le Mans, 20 juillet 2022, Le Mans. CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU GUÉ-DE-MAULNY : ATELIER » PROJECTION »

Parc du Gué-de-Maulny Le Mans Sarthe

2022-07-20 – 2022-07-20 Le Mans

Sarthe Venez réagir aux scénarios d’aménagement fictifs construits à partir de la matière récoltée lors des rencontres précédentes. Réfléchissons ensemble à la priorisation des actions et interventions à venir sur le parc. https://jeparticipe.lemans.fr/ Venez réagir aux scénarios d’aménagement fictifs construits à partir de la matière récoltée lors des rencontres précédentes. Réfléchissons ensemble à la priorisation des actions et interventions à venir sur le parc. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Parc du Gué-de-Maulny Le Mans Sarthe Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU GUÉ-DE-MAULNY : ATELIER » PROJECTION » Le Mans 2022-07-20 was last modified: by CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU GUÉ-DE-MAULNY : ATELIER » PROJECTION » Le Mans Le Mans 20 juillet 2022 Parc du Gué-de-Maulny Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe