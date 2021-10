Lille EN LIGNE Lille, Nord Concertation publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la MEL EN LIGNE Lille Catégories d’évènement: Lille

EN LIGNE, le lundi 8 novembre à 18:30

La concertation est l’occasion pour chacun(e) de comprendre la révision du PLU et d’exprimer son opinion et ses attentes sur le projet. Les inscriptions sont accessibles uniquement à l’adresse suivante : [https://www.registre-numerique.fr/concertation-plu-MEL/evenements](https://www.registre-numerique.fr/concertation-plu-MEL/evenements) _(avant le 8 novembre 18h15)_

Participation gratuite sur inscription

Dans le cadre de la concertation sur la révision générale de ses PLU, la Métropole Européenne de Lille vous invite à participer à une réunion publique en ligne sur WEBEX lundi 8 novembre 2021 à 18h30 EN LIGNE lille Lille Lille-Centre Nord

