CONCERTATION POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS ! Launaguet Launaguet, mardi 23 avril 2024.

CONCERTATION POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS ! Mardi 23 avril | 18h | Salle Ossète à Toulouse Mardi 23 avril, 18h00 Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

Toulouse Métropole lance une concertation publique de mars à octobre 2024, pour l’élaboration de son futur Programme de réduction des déchets (2025-2030).

Ce programme définira les actions prioritaires à mener pour les 5 prochaines années afin de réduire les déchets ménagers et assimilés (DMA) sur le territoire de la métropole et d’atteindre les objectifs fixés par la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, objectif de –15% de DMA d’ici 2030 par rapport à 2010).

Cette politique de transition écologique passe par l’accompagnement des habitants à travers des actions de sensibilisation et la proposition de solutions concrètes pour réduire leurs déchets, et ainsi préserver nos ressources et l’environnement.

Pourquoi réduire nos déchets ?

Car nos poubelles débordent ! En France, ce sont 310 millions de tonnes de déchets qui ont été produits en 2020.

Le plastique a envahi notre quotidien et se retrouve jusqu’au fond des océans, la production de nos objets du quotidien puise toujours plus dans les ressources planétaires,… et tout ceci avec de nombreux impacts sur la santé et l’environnement.

Depuis 2012, Toulouse Métropole développe son action en matière de réduction des déchets dans le cadre d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés : PROGRAMME 2018-2024 (Lien externe)

Du 11 mars au 7 avril, **vous pouvez participer au diagnostic en répondant au questionnaire suivant : [ JE PARTICIPE** (Lien externe)](https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/PLPDMA/f/819/)

Nous avons besoin de vous pour dresser un diagnostic partagé qui permettra de nourrir la réflexion sur l’élaboration du nouveau plan d’action.

Une démarche de concertation auprès des partenaires, acteurs et citoyens de son territoire pour élaborer ce nouveau programme de réduction des déchets.

De mars à juin 2024, réunions publiques, rencontres, visites de site (usine d’incinération et centre de tri) et ateliers thématiques seront organisés sur le territoire de la Métropole : AGENDA (Lien externe)

Prochain rendez-vous :

Réunion publique le 23 avril à 18h, salle Osète à Toulouse Je m’inscris (Lien externe)

Cette réunion sera l’occasion de présenter le diagnostic et le bilan du programme de réduction des déchets 2018-2024 et de lancer la phase de co-construction du futur plan d’action.

❗ La réunion sera rediffusée en direct sur cette page puis disponible en replay.

Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/PLPDMA/f/817/ »}, {« link »: « https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/PLPDMA/f/819/ »}, {« link »: « https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/PLPDMA/f/818/ »}, {« link »: « https://public.message-business.com/form/59647/599/form.aspx »}]