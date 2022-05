Concertation numérique Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Concertation numérique Médiathèque de Cosne, 9 mai 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. Concertation numérique

Médiathèque de Cosne, le lundi 9 mai à 17:00

Rencontrez les conseillers numériques. Démarches administratives, cloud, internet, tablettes… De quel accompagnement informatique avez-vous besoin ? –> Inscription pour les prochains ateliers informatiques. Contact Conseiller numérique Nièvre: Stéphane Vallée tel: 0632735732 Mail : [stephane.vallee@nievre.fr](mailto:stephane.vallee@nievre.fr)

Gratuit, inscription auprès de votre médiathèque

De quel accompagnement informatique avez-vous besoin ? Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2022-05-09T17:00:00 2022-05-09T18:00:00

