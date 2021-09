Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Concertation numérique Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Concertation numérique Médiathèque de Cosne, 23 septembre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. Concertation numérique

Médiathèque de Cosne, le jeudi 23 septembre à 17:30

Venez échanger avec nous sur les ateliers que vous souhaiteriez : aide aux démarches administratives dématérialisées, utiliser son smartphone pour communiquer, acheter ou vendre… Ou souhaitez-vous des conseils techniques pour mieux utiliser les réseaux sociaux, faire une réunion sur Zoom, créer une chaine Youtube ou un site internet.. En partenariat avec Nièvre Médiation numérique

Gratuit

Venez échanger avec nous sur les ateliers que vous souhaiteriez. Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T17:30:00 2021-09-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Cosne Adresse 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire