Concertation jeunesse

Salle des Fêtes, 13 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne.

le mercredi 13 avril à 14:00

**☝️ J’ai un truc à dire !** Après les cours, je me pose où ? Je fais quoi cet aprèm ? Je veux être utile, comment je fais ? Le **13 avril de 14h à 18h à la salle des Fêtes** (durant le Forum Job d’été), le Sicoval donne la parole aux jeunes sur leurs loisirs, leurs déplacements et leurs engagements pour mieux comprendre leurs usages, habitudes et besoins. Cette concertation, sera l’occasion de les amener à participer à la démocratie locale. Au programme : Ateliers, débats, murs d’expression, lots à gagner… Exprimez-vous sur les loisirs, les déplacements et le volontariat. Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00

