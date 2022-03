Concertation déconcertante Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Concertation déconcertante Morlaix, 15 mars 2022, Morlaix.

2022-03-15 – 2022-03-19

Morlaix Finistère 5 jours d’expériences et de rencontres nocturnes avec les habitant·e·s de Morlaix Communauté, menées par les étudiant·e·s du lycée de Suscinio, spécialistes de la biodiversité, en complicité avec la compagnie Mycélium. Comment sensibiliser les habitants à la problématique de la pollution lumineuse de nos villes ?

