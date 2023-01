Concert : Zorg & Zoord Bergerac, 30 mars 2023, Bergerac .

Concert : Zorg & Zoord

14 Rue du Professeur Pozzi Le Rocksane Bergerac Dordogne Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi

2023-03-30 – 2023-03-30

Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi

Bergerac

Dordogne

12 12 EUR Le Rocksane vous présente : ZORG & ZOORD

Après avoir partagé la scène du Sziget Festival à Budapest en 2022, Zoord & ZORG fêtent leurs retrouvailles en Périgord. Préparez vos oreilles et vos guiboles, embarquement pour un voyage atypique, multiculturel et percutant !

Zoord : La musique de Zoord est immergée dans l’univers mélodique du bassin des Carpates, et plus particulièrement de Transylvanie et de Moldavie, mais aussi des steppes lointaines. Leur musique est jouée avec une force élémentaire qui nous transporte des traditions vers la transe.

ZORG : Ce trio bestial nous fait voyager entre la terre occitane et celle des aborigènes. S’inspirant de son patrimoine et de la transe instrumentale, ZORG propose un savant mélange musical au carburant électro-organique !

Le Rocksane vous présente : ZORG & ZOORD

Après avoir partagé la scène du Sziget Festival à Budapest en 2022, Zoord & ZORG fêtent leurs retrouvailles en Périgord. Préparez vos oreilles et vos guiboles, embarquement pour un voyage atypique, multiculturel et percutant !

Zoord : La musique de Zoord est immergée dans l’univers mélodique du bassin des Carpates, et plus particulièrement de Transylvanie et de Moldavie, mais aussi des steppes lointaines. Leur musique est jouée avec une force élémentaire qui nous transporte des traditions vers la transe.

ZORG : Ce trio bestial nous fait voyager entre la terre occitane et celle des aborigènes. S’inspirant de son patrimoine et de la transe instrumentale, ZORG propose un savant mélange musical au carburant électro-organique !

+33 5 53 63 03 70

Le Rocksane

Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi Bergerac

dernière mise à jour : 2023-01-16 par