CONCERT ZITOUNE LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 17 février 2024.

CONCERT ZITOUNE LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir au concert de Zitoune

Olivier Barda alias Zitoune, c’est une voix, un harmonica et une guitare étrangement posée à plat qui distribuent des mélodies entraînantes comme autant de sourires musicaux.

Véritable mosaïque d’émotions et d’aventures, ses compositions plurielles, parfois intimes, souvent festives, toujours lumineuses et à l’énergie communicative, se dégustent en live pour le plaisir d’apprécier sa technique unique.

Tantôt troubadour folk, tantôt cowboy badass, Zitoune papillonne d’un genre à l’autre au gré d’escapades auxquelles il nous convie avec candeur et espièglerie. Multi-instrumentiste talentueux, chacun de ses morceaux est une véritable invitation à la danse et à la joie, avec la promesse de partager un moment léger dont on ressort heureux, tout simplement.

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux)6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

L’événement CONCERT ZITOUNE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-02-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE