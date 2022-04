Concert “Zinkaro” Hagetmau, 7 avril 2022, Hagetmau.

Concert “Zinkaro” Médiathèque 4 Place Gramont Hagetmau

2022-04-07 19:00:00 – 2022-04-07 Médiathèque 4 Place Gramont

Hagetmau Landes

EUR Issu d’un choc musical situé entre Mad Max et Django Reinhardt, Zinkaro vous emmène pour un voyage entremêlant chansons et swing manouche. Tantôt sombres, tantôt joyeux mais toujours fidèles, les 6 compères de Zinkaro vous invitent dans leur univers. Laissez-vous embarquer pour un bout de chemin aux allures de bohème décalée. Swing’s not dead !!!

Tout public, entrée libre.

+33 5 58 71 39 80

Zinkaro

Médiathèque 4 Place Gramont Hagetmau

