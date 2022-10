CONCERT – ZINÉE, 26 novembre 2022, .

Zinée + Essiana + Sensy

Zinée évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, parfois doux, parfois agressif… Sa voix et son flow uniques l’ont propulsé dans une autre galaxie, ce qui rend sa musique particulièrement reconnaissable dès les premières secondes d’un morceau. Elle livre sa vision personnelle du monde, sans détours, de manière crue et détachée. Elle pose ses lyrics ténébreux avec un flow ravageur, aussi bien sur de la drill que de la trap. Elle excelle aussi dans l’écriture de textes plus frais et lumineux qu’elle place sur des hybrides Hip-Hop acoustiques concoctés par son équipe de magiciens.

Essiana est une chanteuse débordante de sensualité. Elle met en avant sa spontanéité dans un registre R&B/trap/soul. Artiste autodidacte, elle chante son audace à qui veut l’entendre. Cabriolet, son premier clip, est un hymne à la liberté ; preuve de son goût pour l’indépendance. Au fil des morceaux, Essiana dévoile la jeune femme sensible qui se cache derrière la séductrice.

Sensy est une chanteuse, rappeuse et auteure française. C’est avec le piano à l’âge de 8 ans qu’elle découvre la musique. Elle en joue beaucoup jusqu’à ses 16 ans avant de se former plus intensément au chant, notamment au Conservatoire Jazz de Thionville. En 2017, elle intègre la M.A.I à Nancy afin de consolider l’ensemble de ses connaissances et rentrer ainsi dans la cour des grands ! Grâce à ses influences très éclectiques, elle s’est forgée une identité riche qui rassemble toutes ses passions dans sa musique, de l’écriture à l’interprétation. Pop-urbaine moderne et puissante, l’ambiance est assurée quand Sensy est sur scène !

