Concert : ZIC & plus Sainte-Adresse, 26 février 2022, Sainte-Adresse.

Concert : ZIC & plus Sainte-Adresse

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

A travers ses choix de chansons, ZIC & plus vous fait découvrir (ou redécouvrir) la richesse des mélodies et la force des textes de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui : Michel Jonasz, Alain Souchon, Nino Ferrer, Claude Nougaro, Véronique Samson, Chimène Bady…

Sur es airs variés, accompagnés de chœurs, batterie, basse, piano, guitares et percussions, dans une ambiance chaleureuse et complice, le groupe vous fera voyager au son de rythmes rock, salsa, ballade…

Zic & plus s’est formé il y a 3 ans. Le groupe est composé de deux chanteuses, deux guitaristes, un batteur, un bassiste et un pianiste.

Des musiciens issus d’horizons musicaux divers : la variété, le jazz, le classique, la percussion corporelle…

Le samedi 26 février à 20h30, à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.

Tarif : 8€ – Sur réservation.

A travers ses choix de chansons, ZIC & plus vous fait découvrir (ou redécouvrir) la richesse des mélodies et la force des textes de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui : Michel Jonasz, Alain Souchon, Nino Ferrer, Claude Nougaro, Véronique…

contact@larecre-lh.fr +33 7 64 02 66 63 https://www.larecre-lh.fr/#billetterie

A travers ses choix de chansons, ZIC & plus vous fait découvrir (ou redécouvrir) la richesse des mélodies et la force des textes de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui : Michel Jonasz, Alain Souchon, Nino Ferrer, Claude Nougaro, Véronique Samson, Chimène Bady…

Sur es airs variés, accompagnés de chœurs, batterie, basse, piano, guitares et percussions, dans une ambiance chaleureuse et complice, le groupe vous fera voyager au son de rythmes rock, salsa, ballade…

Zic & plus s’est formé il y a 3 ans. Le groupe est composé de deux chanteuses, deux guitaristes, un batteur, un bassiste et un pianiste.

Des musiciens issus d’horizons musicaux divers : la variété, le jazz, le classique, la percussion corporelle…

Le samedi 26 février à 20h30, à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.

Tarif : 8€ – Sur réservation.

Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-02-11 par