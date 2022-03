CONCERT ZIC EN SIGNE Nilvange, 19 mars 2022, Nilvange.

CONCERT ZIC EN SIGNE Nilvange

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-19

Nilvange Moselle Nilvange

C’est une histoire d’initiations : celle vécue par Zic, une petite note de musique qui ne vit que sur ses partitions en noir et blanc et se prend à rêver de couleurs et d’aventures ; c’est aussi, pour le jeune public à partir de trois mois, une découverte du langage des signes. Sur des sonorités et des instruments atypiques issus des musiques du monde, le chanteur et multi-instrumentiste Adrien Beaucaillou et la spécialiste du langage des signes Constance Enard nous emmènent dans un voyage musical unique en son genre. On y voit avec ses oreilles, on écoute avec ses yeux et on chante avec ses mains…

Tarif scolaire : 5,50 € par enfant

Pass famille : 23 € à venir retirer au Gueulard Plus, valable à partir de 4 personnes d’une même famille soit 1 ou 2 parents maximum accompagnant au moins 2 ou plusieurs enfants âgés de moins de 13 ans.

Tarif carte G+ : gratuit pour les détenteurs de la carte G+ accompagnant leur(s) enfant(s)

Séances disponibles uniquement sur réservation au 03 82 54 07 03 ou par mail via actionculturelle@legueulardplus.fr

+33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/

Le Gueulard Plus

Nilvange

dernière mise à jour : 2022-03-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME