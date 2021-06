Valence Valence Drôme, Valence Concert « ZéNèKAR » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert « ZéNèKAR » Valence, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Valence. Concert « ZéNèKAR » 2021-07-09 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-09 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme Ambiance Bal Tzigane avec ZéNèKAR (Musiques de l’Est et d’Ailleurs) chez les Zythos !

ZéNèKAR c'est des chants amenant au voyage, une musique à faire tourner la tête… Un dépaysement assuré ! contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence lieuville 44.89524#4.88579