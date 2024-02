Concert Zen « ensemble Tutti-Flutti » Closd es fées- Paluel, dimanche 11 février 2024.

Concert Zen « ensemble Tutti-Flutti » à 11h au Clos des fées.

Rêverie musicale pour ce concert du dimanche matin avec l’ensemble « Tutti flutti » qui proposera un programme zen et méditatif. le noir sera fait dans la salle et le public s’installera autour des musiciens, allongé sur des tapis ou assis sur des chaises, au choix.

C’est un concert d’une heure sans entracte et sans applaudissement afin de mettre en valeur le lien qui sera fait, entre les morceaux, par des effets sonores.

Gratuit, sur réservation.

Closd es fées- 24 Chemin des Falaises-

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:00:00

fin : 2024-02-11



