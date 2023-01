CONCERT ZEC TOUR DES MEDIATHEQUES Durtal, 3 février 2023, Durtal .

4 ter rue de Paris Médiathèque La Mosaïque Durtal Maine-et-Loire Médiathèque La Mosaïque 4 ter rue de Paris

2023-02-03 – 2023-02-03

À l’occasion de la collection hiver, le Zec Tour s’associe au Bibliopôle, au Département Maine et Loire et à Tigre Noir pour une série de concerts dans les Médiathèques.

Fidèle à l’artisanat qu’invoque la création, Crenoka explore et expérimente. Bruits du monde intra et extraterrestres, sons digitaux, chansons lofi, fragments de réalité volée au dictaphone composent une pop de chambre précieuse et lumineuse. Le royaume de fiction qu’il bâtit est teint de cyberpunk aux allures de manga où se bousculent les thèmes de la condition humaine, la mémoire, la réalité vs la technologie. Armée de ses machines, Crenoka crée un cocon fragile et intimiste pour conter ses histoires dans une mise à nu la plus totale.

Le concert est précédé d’un atelier d’expérimentation musical avec l’espace jeunes de Durtal à 18h.

Public : Ados / Adultes

