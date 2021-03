Concert ZAZA FOURNIER EN DIRECT Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 29 mars 2021-29 mars 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 29 mars 2021

de 21h à 22h

gratuit

Le Théâtre de la Ville et Les Trois Baudets, pépinière de jeunes talents musicaux, s’associent afin de proposer une programmation de concerts filmés et diffusés en direct sur la chaîne Youtube du Théâtre de la Ville, sur sa page Facebook, celle des Trois Baudets et celles des artistes. Cette aventure commune se poursuit depuis. Rejoignez-la !

Une voix, un piano. Ou l’essentiel. Zaza Fournier sera aux côtés de Pierre-François Blanchard pour nous faire entendre des chansons tout juste nées. Des chansons qu’elle a composées sur le dos de cet animal en noir et blanc, bête de nacre, de bois, de cordes, et qui prendra vie sous les mains savantes de Pierre François Blanchard. Car il s’agit bien là d’un duo : la voix et le piano, qui chantent ensemble. La voix et le piano qui occupent une place égale, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre. Zaza Fournier poursuit son trajet vers une musique singulière: des chansons vibrantes, jetées dans l’air pour qu’on les entende, des chansons ramenées à leur essence, directes et denses. L’oreille libre et curieuse de Pierre François Blanchard, (qui a accompagné Pierre Barouh et Archie Shepp entre autres) rejoint la musique de Zaza Fournier. La musique comme tentative : recueillir, transformer, pour dire ce qui ne peut l’être autrement.

LIEN VERS LE DIRECT: https://www.youtube.com/watch?v=q1ysBrThvmU

AVEC : Zaza Fournier voix // Pierre-François Blanchard piano

Concerts -> Pop / Variété

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact :Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Concerts -> Pop / Variété Musique

Date complète :

2021-03-29T21:00:00+02:00_2021-03-29T22:00:00+02:00

Zaza Fournier