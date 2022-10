Concert ZAMAN ZAMAN Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Concert ZAMAN ZAMAN Brioude, 22 octobre 2022, Brioude. Concert ZAMAN ZAMAN

HALLE AUX GRAINS Pl. Grégoire de Tours Brioude Haute-Loire Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Pl. Grégoire de Tours HALLE AUX GRAINS

2022-10-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-22 22:30:00 22:30:00

Pl. Grégoire de Tours HALLE AUX GRAINS

Brioude

Haute-Loire Brioude EUR Concert d’1h30 aux sonorités world rock Movie et pourquoi pas un peu de transe +33 4 71 74 56 01 https://www.vostickets.net/billet?id=ANIMATION_BRIOUDE Pl. Grégoire de Tours HALLE AUX GRAINS Brioude

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Brioude Haute-Loire Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Pl. Grégoire de Tours HALLE AUX GRAINS Ville Brioude lieuville Pl. Grégoire de Tours HALLE AUX GRAINS Brioude Departement Haute-Loire

Brioude Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Concert ZAMAN ZAMAN Brioude 2022-10-22 was last modified: by Concert ZAMAN ZAMAN Brioude Brioude 22 octobre 2022 Brioude HALLE AUX GRAINS Pl. Grégoire de Tours Brioude Haute-Loire Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Haute-Loire

Brioude Haute-Loire