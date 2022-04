Concert Yves -Marie Belot Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Concert Yves -Marie Belot Souvigny, 15 mai 2022, Souvigny. Concert Yves -Marie Belot Souvigny

2022-05-15 – 2022-05-15

Souvigny Allier Souvigny « Yves-marie Bellot chante les faux pas et les hésitations, les nôtres comme les siens, avec une sincérité touchante » K.Daviet (Hexagone) musee.souvigny@wanadoo.fr +33 4 70 43 99 75 http://www.ville-souvigny.com/Musee/index.html Souvigny

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Ville Souvigny lieuville Souvigny Departement Allier

Souvigny Souvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigny/

Concert Yves -Marie Belot Souvigny 2022-05-15 was last modified: by Concert Yves -Marie Belot Souvigny Souvigny 15 mai 2022 Allier Souvigny

Souvigny Allier