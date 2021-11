Concert – Yves Jamait Mugron, 20 novembre 2021, Mugron.

20 20 EUR Pour cette tournée intitulée Parenthèse 2, Yves Jamait nous propose une formation trio, en compagnie de Samuel Garcia et Didier Grebot. Ils partageront avec nous le chemin tracé entre eux depuis 8 albums sous le signe de la complicité.

L’écriture d’Yves Jamait est nourrie d’indignations citoyennes et d’amour des mots. Certaines chansons dénoncent, d’autres expriment des colères ou sont brandies telles des oriflammes. Et il aime toujours dire qu’il aime, de la rêverie à la félicité amoureuse et à l’amitié. Il met aussi parfois en musique les mots écrits par d’autres, et son interprétation nous les fait découvrir ou redécouvrir.

Après la tournée consacrée à son dernier album, Mon Totem, Yves Jamait avait le désir de retrouver son public dans une configuration intime. Il vous invite donc à venir ouvrir, partager puis refermer cette « parenthèse », dans un moment suspendu.

