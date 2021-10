Santranges Santranges Cher, Santranges Concert Yulishka Santranges Santranges Catégories d’évènement: Cher

Santranges

Concert Yulishka Santranges, 7 novembre 2021, Santranges. Concert Yulishka 2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07

Santranges Cher Santranges Concert de musique de l’Est avec Yulishka, proposé en l’église de Santranges. Sur présentation d’un pass sanitaire. +33 2 48 72 63 02 Concert de musique de l’Est avec Yulishka, proposé en l’église de Santranges. Sur présentation d’un pass sanitaire. © Mairie de Santranges dernière mise à jour : 2021-10-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’évènement: Cher, Santranges Autres Lieu Santranges Adresse Ville Santranges lieuville 47.49802#2.77258