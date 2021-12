CONCERT- YSEULT Saint-Jean-de-Védas, 17 février 2022, Saint-Jean-de-Védas.

CONCERT- YSEULT Saint-Jean-de-Védas

2022-02-17 – 2022-02-17

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas

EUR 25 25 Ne manquez pas le concert « Yseult » au Chai du Terral le 17 février 2022 à 20h au Chai du Terral !

Yseult chante ses confessions les plus intimes sous forme de délicieuse orgie musicale, où piano et voix s’entremêlent à l’infini, traduisant les 28 minutes de son dernier EP « Brut » en une interminable ballade originelle, sauvage, parfois presque bestiale.

Dans cette création qu’elle produit en toute indépendance via son label YYY, la chanteuse de 26 ans se libère, prend toute son ampleur, dépasse les limites par sa voix soul et ses compos saisissantes. Aussi à l’aise en héritière bouleversante de la chanson française qu’en reine du dancehall au flow brûlant, l’artiste explore et expose tout son être.

Sur scène, Yseult nous emmène dans une création contemporaine et personnelle, emplie de vulnérabilité, à découvrir au Chai du Terral à Saint-Jean de Védas en formule piano /voix, augurant d’intenses moments suspendus, inoubliables.

Réservation fortement conseillée !

Evénement soumis au Pass Sanitaire

theatreduterral@montpellier-agglo.com https://www.chaiduterral.com/

