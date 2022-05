CONCERT – YOUNG TEAM FESTIVAL – EL TEN ELEVEN – AIMING FOR ENRIKE

CONCERT – YOUNG TEAM FESTIVAL – EL TEN ELEVEN – AIMING FOR ENRIKE, 27 mai 2022, . CONCERT – YOUNG TEAM FESTIVAL – EL TEN ELEVEN – AIMING FOR ENRIKE

2022-05-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-27 El Ten Eleven (USA) Il y a quinze ans, Kristian Dunn et Tim Fogarty ont sorti leur premier album éponyme sous le nom de El Ten Eleven. Le LP auto-produit n’a reçu qu’une attention modeste au départ, mais le projet allait défier toutes les attentes, attirant progressivement un public culte important de fans fidèles. “C’était un rythme glacial”, dit Dunn à propos du processus. “Lorsque nous l’avons sorti pour la première fois, il y a eu très peu de réactions. Mais les réactions que nous avons eues étaient très passionnées, ce qui était excitant pour nous parce que nous avions l’impression d’être sur quelque chose.” Aiming for Enrike (Nor) “Duo virtuose explosif et génial d’Oslo qui parvient à créer un univers extrêmement excitant et excentrique au moyen d’une batterie, de plusieurs amplis de guitare interconnectés et d’une série de pédales de boucle et d’effet. Un univers rempli de jazz, de bruit, de postpunk et de funk. Aventureux, énergique, dansant et innovant… À travers le mur du son !” dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville