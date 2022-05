CONCERT – YOUNG TEAM FESTIVAL – DELTA SLEEP – BRUIT – AYYA, 28 mai 2022, .

CONCERT – YOUNG TEAM FESTIVAL – DELTA SLEEP – BRUIT – AYYA

2022-05-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-28

Delta sleep (UK)

Associant des structures rythmiques inhabituelles à des mélodies pop, le quatuor britannique de math rock Delta Sleep s’est taillé une place culte avec des albums comme Ghost City en 2018 et Spring Island en 2021.

Bruit≤ (Fr)

De Bruit≤, on retiendra d’abord une certaine fureur. Fureur politique, déjà, vu que le premier album du quartet toulousain, The Machine Is Burning And Now Everyone Knows It Could Happen Again, développe un message sans ambiguïté sur l’urgence de la question écologique aujourd’hui. Fureur formelle, ensuite, avec cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans des cases trop réductrices quant il s’agit de rendre justice à leurs longues plages instrumentales. Clément Libes (basse, violon, claviers, arrangements et production), Théophile Antolino (guitare électrique et guitare folk), Julien Aoufi (batterie) et Luc Blanchot (violoncelle) naviguent avec maestria entre rock symphonique, electro-ambient et néo-classique. Et ce faisant, ils scellent une alliance assez rare entre érudition savante et rage contestataire. Les machines en face n’ont qu’à bien se tenir.

!AYYA!

!AYYA! c’est d’un côté une guitare, de l’autre une batterie et un synthé. Energie rock, rythmiques alambiquées, ambiances noise et envolées épiques, ce duo nancéien vous plonge dans une frénésie incontrôlable. Ecouter, danser et se sentir simplement vivant.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par