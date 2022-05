Concert – You, 30 juin 2022, .

Concert – You

2022-06-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-30

Bercée par les vents des deux îles qui l’habitent, l’Irlande et la Réunion, Héloïse Divilly puise dans ses racines pour écrire une musique qui lie et qui relie. Et c’est dans un univers de folksong, brumeux et chatoyants, avec des improvisations fulgurantes qui débordent comme un volcan ou qui pigmentent avec flou, que se déploie la musique de You : tantôt rayonnante, tantôt abyssale. nConcert qui clôture la saison musicale de l’Espace Culturel des Vikings.

