Rdv à partir de 20h à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Participation au chapeau. Café associatif. Pass sanitaire requis. Réservation conseillée car nombre de places limité. Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou cafe@lescalier87.org

Yos, artiste limougeaud, natif de St-Junien

J’ai déchaussé les crampons pour passer de l’ovalie à la scène, avec au fond de moi l’envie indescriptible de chanter LA chanson française. Je chante depuis huit ans. J’aime les textes de Reggiani, Lama, Escudéro, Ferrat, Montand, Maxime le Forestier… répertoires qui me permettent des interprétations intimes ou passionnées.

Je suis aussi comédien-chanteur dans plusieurs spectacles de styles différents, ce qui me permet de goûter les joies, et aussi la vie d’une troupe de comédiens et musiciens.

Pour cette année, je vous invite à une ballade musicale, intimiste, composée de chansons d’amour, de différentes époques et auteurs. Voilà un concert vivifiant, autour d’un panel d’émotions.

Je suis accompagné sur scène à la guitare par Yves Dupont, qui a fait les arrangements musicaux. Complices sur scène, gageons que nous vous donnerons l’envie de venir nous découvrir pour rêver, et éveiller en vous, des amours lointains, impossibles ou charnels.

Et puis, n’oublions pas, la musique ne fait pas qu’adoucir les mœurs, elle donne aussi la pêche !

