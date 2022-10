Concert: Yom et Léo Jassef

2023-01-21 – 2023-01-21 Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, Yom change aujourd’hui radicalement sa vision artistique avec son album CÉLÉBRATION (Komos Jazz) pour se recentrer sur l’essentiel, éliminer l’artifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de l’émotion véritable, donner accès à ses paysages intérieurs d’une pudeur touchante, provoquer la prise de conscience que mouvement, beauté, bonheur ne peuvent éclore que de l’intérieur. Le duo avec Léo Jassef propose une version scénique de l’album librement interprétée, où les mélodies fragiles du disque côtoient les improvisations épiques propres au live, dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de contemplation à vivre comme un murmure, une caresse, une larme de tendresse irriguant la surface aride de nos émotions prisonnières, un jaillissement d’amour sur l’horizon désertique de notre solitude originelle, une cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une méditation collective… une CÉLÉBRATION… « D’habitude, mes albums viennent peu ou prou de la scène et se nourrissent d’une rage personnelle que j’expulse en jouant. Cette fois, l’album est guidé par une autre énergie : enfantine, mélancolique, évanescente, élégiaque. » Yom (propos recueillis sur FIP) Anavezet eo Yom evit bezañ unan eus brasañ mailhed ar bed e venveg. Hirie e cheñch a-grenn e wel arzel gant e albom Célébration evit en em greizañ en-dro war ar pep pennañ : ar c’hened hag ar from. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

