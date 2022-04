Concert YOM Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel, 24 avril 2022, Dun-le-PalestelDun-le-Palestel.

Concert YOM salle Apollo Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel

2022-04-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00

Dun-le-Palestel Creuse salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse Dun-le-Palestel

Salle Apollo, à 16h00. Informations et réservations au 06 72 14 10 42. Tarif 18€ / 12€, gratuit pour les -16 ans.

Concert de Yom

Yom – Clarinettes, Percussions – Composition

Léo Jassef – Piano

Clarinettiste virtuose et inspiré, Yom n’a eu de cesse d’explorer nombre d’esthétiques musicales.

Du klezmer traditionnel revisité aux musiques électroniques, en passant par le rock, l’americana, la musique classique et contemporaine, sans parler de formes totalement inclassables, cet insatiable touche à tout en quête d’absolu ne perd cependant jamais de vue sa vision de la musique, l’approche de l’âme humaine, un besoin d’universalité et de spiritualité qui le conduisent depuis quelques années à s’inspirer des musiques sacrées pour faire évoluer son langage. Une sorte de fil rouge, au long duquel on trouve son duo avec Wang Li ainsi que « Le Silence de l’Exode », mais aussi ses deux créations 2017, « Prière » et « Illuminations » et en 2019, Célébration.

En 2018, ce cycle se poursuit avec la création “Lingua Ignota” célébrant la sainte mystique Hildegarde von Bingen. Par ailleurs, la re-création de Yom & the Wonder Rabbis est l’occasion de célébrer dix ans de scène en tant que leader, et de continuer activement à tisser les liens qui unissent musique et spiritualité

Salle Apollo, à 16h00. Informations et réservations au 06 72 14 10 42. Tarif 18€ / 12€, gratuit pour les -16 ans.

salle Apollo Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel

dernière mise à jour : 2021-11-26 par