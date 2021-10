Villenave-d'Ornon Médiathèque Les Etoiles Gironde, Villenave d'Ornon Concert Yoë Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque Les Etoiles, le vendredi 17 décembre à 20:30

La médiathèque des Etoiles vous invite à un concert ambiance guinguette. ———————————————————————— ### Un gars une fille, guitare accordéon, qui revisitent en chantant des tubes tous styles toutes époques.

Gratuit sur réservation

Dans le cadre des vendredis musicaux Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:00:00

