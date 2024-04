Concert YN’Patrimoine Noir Montagne au Manoir Delavigne Écretteville-lès-Baons, dimanche 19 mai 2024.

Concert YN’Patrimoine Noir Montagne au Manoir Delavigne Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Noir Montagne, c’est un chant venu de la terre, une percussion ancestrale, des arpèges sensibles… Entre guitare, percussions, trompette, clavier et chant, le trio compose une musique épurée où les émotions se frôlent avec pudeur et sincérité. C’est au cœur du parc du Manoir DELAVIGNE que le folk onirique de Noir Montagne résonnera en vous invitant à une pause, un retour à la nature, un mariage entre poésie et mélodies folk…

Situé à deux pas de son illustre voisin le Catel, ce manoir du XVe siècle a été modifié au début du XXe siècle dans un style anglo-normand. Merveilleux témoin des constructions à pans de bois avec son soubassement en silex et ses murs en torchis, vous serez particulièrement impressionnés par ses encorbellements sculptés et ses fenêtres à meneaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 12:00:00

101 Rue du Forgeron

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

