Concert YN’Patrimoine : Léonor Stirman – La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte, 28 août 2022, Baons-le-Comte.

2022-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 12:00:00 12:00:00 La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat

Baons-le-Comte Seine-Maritime Baons-le-Comte

Yvetot Normandie Tourisme et La Fée Sonore vous donnent rendez-vous pour vibrer en musique sur des registres parfois inattendus et découvrir des lieux insolites et les personnes qui les font vivre.

Léonor Stirman présente son spectacle Panier Piano : Goda Schmendrick est une pianiste de renommée internationale, et une amante délaissée qui noie son chagrin comme elle peut. Elle tient une conférence sur le piano classique, qui laisse place petit à petit à un délire musical d’écorchée vive. De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka… Il n’y a qu’un doigt ! Son jeu favori : fusionner ses deux passions, la musique et la scène, sans oublier l’ingrédient magique, le rire.

Le voyage sera total avec la découverte de La Paysagerie en Caux, site d’expérimentations, d’échanges et de formation autour du paysage à toutes les échelles… et surtout ouvert sur les autres.

dernière mise à jour : 2022-05-19 par