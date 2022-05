Concert YN’Patrimoine : Huit Nuits – Eglise de la Trinité Saint Martin de l’If, 23 septembre 2022, Saint Martin de l'If.

Concert YN’Patrimoine : Huit Nuits – Eglise de la Trinité Saint Martin de l’If

2022-09-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-09-23 22:00:00 22:00:00

Saint Martin de l’If 76190

Yvetot Normandie Tourisme et La Fée Sonore vous donnent rendez-vous pour vibrer en musique sur des registres parfois inattendus et découvrir des lieux insolites et les personnes qui les font vivre. C’est un doux mélange de poésie, de violoncelle, de voix entrelacées et de percussions que nous propose Huit Nuits. Ce mariage séduisant, entre musiques actuelles et chanson française, est opéré par Manon (chant, violoncelle), Pierrick (chant, guitare) et Bertrand (percussions). Après un verre de l’amitié en toute convivialité dans la Mairie de Mont-de-l’If (ancien manège), venez découvrir leurs textes contemplant le monde et offrant un regard plein d’émotions dans un décor exceptionnel. De style roman, l’église de la Trinité à Mont-de-l’If a été construite dans le premier quart du XIIIème siècle. Venez découvrir cette pépite patrimoniale et ses vitraux contemporains représentant la Sainte-Trinité.

