Concert YN’Patrimoine : Gilles Adam & Marita à la Classe des années 50 & Le Pousserdas Allouville-Bellefosse, 29 mai 2022, Allouville-Bellefosse.

Concert YN’Patrimoine : Gilles Adam & Marita à la Classe des années 50 & Le Pousserdas Allouville-Bellefosse

2022-05-29 09:30:00 – 2022-05-29 12:00:00

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Allouville-Bellefosse

Yvetot Normandie Tourisme et La Fée Sonore vous donnent rendez-vous pour vibrer en musique sur des registres parfois inattendus et découvrir des lieux insolites et les personnes qui les font vivre.

Un peu décalé, toujours touchant et drôle, Gilles Adam joue avec les mots et fréquente l’absurde et la facétie. S’il évoque l’actualité, il ne s’érige jamais en donneur de leçons. Dans son tour de chant, on côtoie le sport ou l’éternité, l’amour des gens ou l’ivresse, sans artifice. Quel meilleur décor pour explorer son univers que celui reconstituant une Classe des années 50 avec ses tableaux noirs, ses pupitres en bois, ses armoires remplies d’objets scolaires…

De son côté, Marita, auteure, compositrice, accordéoniste et chanteuse, interprète ses chansons en faisant rugir sa boîte à frissons. Marita profite de ses atouts métissés pour développer un univers musical mélangeant ses origines indiennes, malgaches, africaines et européennes. Le voyage sera aussi temporal dans l’ambiance du Pousserdas, un café typique des années 60 resté dans son jus. Dominique Dehais fait vivre ce lieu depuis plus de 40 ans.

Allouville-Bellefosse

dernière mise à jour : 2022-05-19 par