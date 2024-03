Concert « Yidjam » – Jiang Nan (chant, cithare guzheng) et Dalaïjargal (chant diphonique et vièle mongole) Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris, samedi 18 mai 2024.

Concert « Yidjam » – Jiang Nan (chant, cithare guzheng) et Dalaïjargal (chant diphonique et vièle mongole) Duo de Jiang Nan (chant, cithare guzheng) et Dalaïjargal (chant diphonique et vièle mongole à tête de cheval morin khuur) Samedi 18 mai, 21h00 Musée national des arts asiatiques – Guimet Auditorium – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Duo de Jiang Nan (chant, cithare guzheng) et Dalaïjargal (chant diphonique et vièle mongole à tête de cheval morin khuur)

Durée : 1h

Pour chanter un blues du Fleuve bleu, Jiang Nan est accompagnée par Dalaï Daansuren, maître du chant diphonique mongol, dont la voix surnaturelle et dédoublée s’élève et s’entrelace, avec celle, presque humaine, de la vièle à tête de cheval. Le duo offre une création combinant musiques chinoises et mongoles revisitées et animées par l’impétuosité du vent des steppes.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 56 52 53 00 http://www.guimet.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Guimet/34618279264?fref=ts;https://twitter.com/MuseeGuimet?lang=fr Depuis sa fondation en 1889 par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918), le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde, se déployant sur trois sites : le musée principal place Iéna, l’hôtel d’Heidelbach abritant les collections de mobilier chinois, le jardin et son pavillon de thé japonais, et le musée d’Ennery, fabuleux cabinet de curiosités. Le MNAAG s’attache également à présenter parmi les expositions temporaires l’art contemporain et la photographie. Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière / Bus : n°30, 32, 63, 82 Stationnement : avenue Kléber, avenue George V (place de l’Alma) Taxis : avenue d’Iéna devant le musée

© Jean-Christophe Charrier