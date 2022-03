Concert Yiddish Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres EUR C’est une soirée autour du feu de la musique traditionnelle juive à laquelle vous invitent les violoncellistes de Tyndo. Oscillant entre freylekhs, œuvres de Bloch ou encore le célèbre Kol Nidrei de Bruch. C’est aussi l’occasion pour les violoncellistes de renouer avec leurs amis altistes, clarinettistes et guitaristes du conservatoire Soirée autour du feu de la musique traditionnelle juive oscillant entre freylekhs, œuvres de Bloch ou encore le célèbre Kol Nidrei de Bruch. C’est aussi l’occasion pour les violoncellistes de renouer avec leurs amis altistes, clarinettistes et guitaristes du conservatoire. +33 5 49 66 41 64 C’est une soirée autour du feu de la musique traditionnelle juive à laquelle vous invitent les violoncellistes de Tyndo. Oscillant entre freylekhs, œuvres de Bloch ou encore le célèbre Kol Nidrei de Bruch. C’est aussi l’occasion pour les violoncellistes de renouer avec leurs amis altistes, clarinettistes et guitaristes du conservatoire Conservatoire Tyndo

