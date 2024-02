Concert Yesterdays Eaux-Bonnes, mercredi 21 février 2024.

Concert Yesterdays Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Yesterdays Groupe Pop, Soul, variétés Française et Internationale, revisite ses classiques d’hier et d’aujourd’hui de Bill withers, Kool and the Gang à Stromaë en passant par Angèle ou encore David Guetta.

En duo, trio ou quintet selon vos envies, nous nous adaptons à vos évènements, lieux et budgets pour faire de votre soirée un moment unique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 17:00:00

fin : 2024-02-21 18:30:00

Front de neige au pied des pistes

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

