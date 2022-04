Concert YESTERDAY Tribute to THE BEATLES

Concert YESTERDAY Tribute to THE BEATLES, 17 juin 2022, . Concert YESTERDAY Tribute to THE BEATLES

2022-06-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-17 23:30:00 23:30:00 EUR 10 Soirée spéciale Beatles – reprises des plus grand titres du groupe Britannique phare des années 60 dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville