Concert Yeliz Trio- jazz Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne, vendredi 15 mars 2024.

Concert Yeliz Trio- jazz Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne Yonne

Yeliz Trio, c’est la rencontre entre Karsten Hochapfel (violoncelle), Mathieu Bélis(piano/compositions) et Thomas Ostrowiecki (batterie/électronique). Leur nouvel opus, The Wanderer, évolue vers un jazz contemporain aux influences urbaines. Ces nouvelles compositions impressionistes et picturales mélangent avec originalité groove lancinant, touches d’électroniques et lyrisme pour plonger l’auditeur dans un univers puissant et poétique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable

Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert Yeliz Trio- jazz Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Sens et Sénonais