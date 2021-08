Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Concert Yelis Trio par Jazz à Véda Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert Yelis Trio par Jazz à Véda Ferme d’en Haut, 14 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Concert Yelis Trio par Jazz à Véda

Ferme d’en Haut, le dimanche 14 novembre à 17:00

**Concert Yelis Trio proposé par Jazz à Véda** Né de la rencontre du pianiste Mathieu Bélis, du violoncelliste Nicolas Carpentier et du percussionniste Thomas Ostrowiecki, le groupe Yeliz Trio nous conduit à la croisée des musiques urbaines, classiques et orientales, influencé par des artistes comme le trio E.S.T., Chick Corea, Anouar Brahem mais également par des compositeurs tels que Ravel, Bartok ou encore Shostakovich. De cet héritage est né un son singulier : harmonies impressionnistes et langage mélismatique du piano, sonorités lyriques ou rugueuses du violoncelle, transes et rythmes asymétriques des dafs, batterie et autres percussions. 1re Partie : « Pach & C° » En collaboration avec le conservatoire de Tourcoing **Réservations au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véda**

Sur réservation auprès de Jazz à Véda, sur présentation du pass sanitaire

Yelis Trio en concert à la Ferme d’en Haut le dimanche 14 novemvre 2021 à 17h Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq