Concert Yarol Poupaud + Furieux (mais sages) + Pretty Helmets Bressuire, 1 avril 2022, Bressuire.

Concert Yarol Poupaud + Furieux (mais sages) + Pretty Helmets Salle Emeraude Place Dupin Bressuire

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 02:00:00 Salle Emeraude Place Dupin

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

EUR Concert avec Yarol Poupaud et les groupes Furieux ( mais sages ) et Pretty Helmets.

Yarol Poupaud est un musicien qui fait partie des très grands de la scène rock française, il essentiellement reconnu pour avoir joué pour le groupe FFF, mais aussi comme guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday.

+33 6 29 45 07 16

non-communiqué

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT Bocage Bressuirais