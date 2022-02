Concert : Yarol Brest, 26 février 2022, Brest.

Concert : Yarol Le Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest

2022-02-26 20:00:00 – 2022-02-26 23:30:00 Le Vauban 17 Avenue Clemenceau

Brest Finistère

Yarol en concert au Vauban à Brest !

Un DRH dirait qu’il a un CV long comme le bras. Tour à tour cofondateur de FFF, guitariste et producteur pour Niagara, Bazbaz, compositeur de musique de films, directeur artistique et lead guitare pour Jojo, Yarol Poupaud joue aussi solo toutes les musiques qu’il aime et elles ne viennent pas seulement du blues.

Un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat.

Pass sanitaire demandé.

+33 6 78 12 58 76

Le Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest

