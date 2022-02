Concert « Yapasqu’dublues » Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Concert « Yapasqu’dublues » Vassieux-en-Vercors, 1 avril 2022, Vassieux-en-Vercors. Concert « Yapasqu’dublues » ROUSSET Sarah Place de la Fontaine Vassieux-en-Vercors

2022-04-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-01 ROUSSET Sarah Place de la Fontaine

Vassieux-en-Vercors Drôme Vassieux-en-Vercors Du blues classique de l’Amérique des années 20 jusqu’à ces musiciens qui le chantent encore aujourd’hui. contact@espelines.com +33 6 40 67 72 04 https://gite.espelines.com/ ROUSSET Sarah Place de la Fontaine Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse ROUSSET Sarah Place de la Fontaine Ville Vassieux-en-Vercors lieuville ROUSSET Sarah Place de la Fontaine Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Concert « Yapasqu’dublues » Vassieux-en-Vercors 2022-04-01 was last modified: by Concert « Yapasqu’dublues » Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 1 avril 2022 Drôme Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme