Le 16 novembre 2021 à 20h, rejoignez-nous au Centre culturel canadien pour un concert du saxophoniste canadien Yannick Rieu qui nous livrera sur scène ses “MachiNations” dans le cadre de la 19ème édition du Festival Jazzycolors du FICEP !

Reconnu comme l’un des saxophonistes les plus talentueux de la scène internationale, Yannick Rieu s’entoure sur scène de 4 musiciens exceptionnels : Louis-Vincent Hamel à la batterie, Al Baculis à la basse électrique, Daniel Thouin aux claviers et François Jalbert à la guitare.

Ensemble, ils explorent les grooves et les sonorités qui ont jalonné le parcours musical de Yannick Rieu, du R&B à la musique funk, du jazz-rock au drum and bass. Le groupe se démarque ainsi par la multiplicité de ses influences musicales, et porte la signature d’un artiste brillant et mature, toujours en quête d’originalité et d’équilibre.

Ce concert s’inscrit à la suite d’une résidence de l’artiste et son groupe au Rocher de Palmer à Cenon, du 5 au 11 novembre 2021.

Yannick Rieu

Après des études aux Conservatoire de Rennes en France, de Chicoutimi et de Montréal, le canadien Yannick Rieu entreprend une carrière de saxophoniste de jazz dès 1980. En 1988, la bible du jazz, DownBeat, le classe au nombre des 20 saxophonistes les plus prometteurs du monde : il joue alors à l’internationale et cumule les prix. En 2006, il est le 18e récipiendaire du Prix Oscar Peterson du Festival International de Jazz de Montréal, et reçoit par la suite trois Félix de l’ADISQ dans la catégorie meilleur album jazz de l’année pour « What Is the Colour of Love », « Little Zab » et « I Is Memory ».

Prix Opus – Album de l’année Jazz 2021

2019’s Best Canadian Jazz albums – Ottawa Citizen

TOP 5 de 2019 – SortiesJAZZnights

50 meilleurs disques de l’année 2019 – ICI Musique, Radio Canada

Entrée sur présentation d’un passe sanitaire valide pour les plus de 12 ans, conformément aux mesures gouvernementales françaises. Jauge limitée à 70 personnes.

Lisa Eymet 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

9 : Saint-Philippe-de-Roule (200m) 9, 13 : Miromesnil (229m)



Centre culturel canadien / Canadian Cultural Centre 0144432185 info@canada-culture.org

