Concert – Yannick Loyer – Récital de Voyages Châtillon-en-Diois, 29 août 2021, Châtillon-en-Diois. Concert – Yannick Loyer – Récital de Voyages 2021-08-29 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-29 Eglise 9 Rue de l’Eglise

Châtillon-en-Diois Drôme Châtillon-en-Diois Champs sacrés des peuples et confessions. Maronites, araméens, chaldéens, arméniens, soufis chechens zoroastristes, yézidis, juhuris bauls et français. Yannick Loyer, chant, shruti, ruan, dotar, tempura, tambour et udu. +33 6 44 97 55 05 dernière mise à jour : 2021-08-20 par

